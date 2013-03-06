Оппозиция собирается снова заблокировать трибуну

Об этом написал в своем Facebook бютовец Леонид Емец.

"Ночью решили не блокировать. Это наш вызов партиям фальсификаторам. Мы готовы к борьбе не на словах. Утром в 9.00 блокирование будет продолжено", - написал он.

Отвечая на вопрос Украинской правды, что оппозиция будет делать, если за ночь Партия регионов займет трибуну, Емец написал: "Пусть заходят, а завтра мы зайдем. И поговорим по-мужски".

Как известно, оппозиция блокирует трибуну в знак протеста против предоставления спикером парламента просьба к ВАСУ о лишении Сергея Власенко депутатских полномочий.

Кроме того, лидер Батькивщины Арсений Яценюк заявил, что, блокируя парламент, оппозиция не позволит спикеру Рыбаку сделать соответствующее объявление с трибуны, в случае положительного решения ВАСУ.

Во вторник суд уже принял решение о лишении манадата "регионала" Андрея Веревского.