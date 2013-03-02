ГПУ обещает рассказать детали дела против Данилишина
В Генеральной прокуратуре Украины подтверждают, что в отношении бывшего министра экономики Богдана Данилишина закрыто уголовное производство, и обещают сообщить детали по этому поводу на будущей неделе.
Об этом сообщает радио «Свобода».
«Речь идет о том деле, по которому его задержали в Чехии», – сказала руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Маргарита Велькова.
«Уголовное производство закрыто, Данилишин снят с международного розыска», – подтвердила она.
Как сообщал УНИАН, 1 марта МВД проинформировало, что уголовное производство в отношении бывшего министра экономики в правительстве Юлии Тимошенко Б.Данилишина закрыто в конце 2012 года в связи с отсутствием состава преступления, и он снят с международного розыска.
В ответ на эту информацию в «Батькивщине» заявили, что требуют наказать причастных к безосновательному преследованию Б.Данилишина.
Справка УНИАН. В январе 2011 года Чехия предоставила политическое убежище Б.Данилишину, в отношении которого в Украине было возбуждено уголовное дело о нанесении убытков государству на 13,9 млн. грн через государственные закупки у одного участника.
Б.Данилишин был объявлен в международный розыск в августе 2010 года.
Украинская оппозиция называла арест Б.Данилишина преследованием по политическим мотивам.
Б.Данилишин был министром в правительстве Ю.Тимошенко с 2007-го по 2010 год.