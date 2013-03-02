ГПУ обещает рассказать детали дела против Данилишина

Об этом сообщает радио «Свобода».

«Речь идет о том деле, по которому его задержали в Чехии», – сказала руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Маргарита Велькова.

«Уголовное производство закрыто, Данилишин снят с международного розыска», – подтвердила она.

Как сообщал УНИАН, 1 марта МВД проинформировало, что уголовное производство в отношении бывшего министра экономики в правительстве Юлии Тимошенко Б.Данилишина закрыто в конце 2012 года в связи с отсутствием состава преступления, и он снят с международного розыска.

В ответ на эту информацию в «Батькивщине» заявили, что требуют наказать причастных к безосновательному преследованию Б.Данилишина.

Справка УНИАН. В январе 2011 года Чехия предоставила политическое убежище Б.Данилишину, в отношении которого в Украине было возбуждено уголовное дело о нанесении убытков государству на 13,9 млн. грн через государственные закупки у одного участника.

Б.Данилишин был объявлен в международный розыск в августе 2010 года.

Украинская оппозиция называла арест Б.Данилишина преследованием по политическим мотивам.

Б.Данилишин был министром в правительстве Ю.Тимошенко с 2007-го по 2010 год.