Яценюк: о ситуации с Власенко дополнительно информированы все посольства

23:39, 01 марта 2013
Политика
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О попытке лишить депутатского мандата защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко дополнительно информированы все дипломатические представительства иностранных государств в Украине.

Яценюк, Власенко и Александр Тимошенко / Фото : архив УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове заявил журналистам один из лидеров оппозиции Арсений Яценюк.

“Уже информированы все посольства дополнительно”, - сказал А.Яценюк.

По его словам, такое развитие событий с С.Власенко предвиделось еще несколько недель назад.

По мнению А.Яценюка, власть, отказывая во встречах Ю.Тимошенко с лидерами оппозиции, пытаясь лишить мандата ее защитника, пытается изолировать экс-премьера.

“Они приняли решение изолировать Ю.Тимошенко. Они хотят лишить С.Власенко мандата и, соответственно, посадить его в тюрьму, таким образом лишить возможности, чтобы Ю.Тимошенко общалась со своим защитником. Так же они приняли решение отказывать нам как политическим соратникам Ю.Тимошенко во встречах с Ю.Тимошенко. Это еще один способ психологического давления на Ю.Тимошенко. Это ни что иное, как еще один вид пыток”, - сказал А.Яценюк.

По его мнению, это делается по личному указанию Президента Украины Виктора Януковича.

А.Яценюк также отметил, что сейчас очень важной будет надлежащая реакция западных партнеров Украины на эти события.

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