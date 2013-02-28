Депутат от «Батьківщини» считает, что Луценко выйдет на свободу до мая

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.Катеринчук высказал сегодня на заседании круглого стола в институте Горшенина об итогах саммита Украина – Европейский Союз.

«Я уверен, что до мая выйдет Луценко, будут определены позитивные вещи, на дипломатическом языке – позитивная динамика по делу Тимошенко», – заметил он.

При этом Н.Катеринчук напомнил, что на март запланировано заседание Европейского суда по правам человека, который может стать основой для «позитивной динамики» по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

В целом Н.Катеринчук назвал саммит Украина-ЕС успешным. «Мне кажется, что у европейцев серьезная настроенность на терпение и понимание того, что они имеют дело не с одним человеком – Януковичем, а с сорокашестимиллионным населением», – отметил он.

Депутат также добавил, что не поддерживает радикальных предложений о международной изоляции украинской власти, поскольку это лишь подтолкнет Украину к России.

Он сообщил, что по инициативе «Батьківщини» в парламенте будет создана межфракционная группа депутатов, которые будут контролировать деятельность Верховной Рады и правительства в вопросах имплементации норм европейского законодательства, либерализации визового режима.

Народный депутат из фракции «УДАР» Ирина Геращенко назвала важным то, что саммит Украина-ЕС вообще состоялся, что Президент смог посетить Брюссель. Она напомнила, что впервые в истории Украины дата проведения саммита несколько раз откладывалась. «Будет ли это его последний визит в Брюссель – покажут несколько фактов», – заметила депутат.

В частности, по ее мнению, на отношение европейских политиков к представителям украинской власти повлияет выполнение требования о решении проблемы выборочного правосудия. «Будет ли освобожден политический узник Юрий Луценко, будет ли решен вопрос с Юлией Тимошенко», – сказала И.Геращенко.

По убеждению депутата, также власти должны решить вопрос с назначением выборов народных депутатов в пяти округах, где, по ее словам, у «оппозиции украли победу».

В свою очередь народный депутат от Партии регионов Александр Зарубинский отметил, что саммит Украина-ЕС был важным для обеих сторон. Он назвал саммит успешным, при этом сослался на высказывания самих европейских чиновников по этому поводу.

Говоря о необходимости решения вопроса о выборочном правосудии, А.Зарубинский заметил, что для него взаимоотношения между Украиной и ЕС намного «шире, чем две фамилии, и в Европе это начали понимать».

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает итоги саммита Украина-ЕС позитивными, поскольку обе стороны продемонстрировали, что готовы к компромиссу. Он заметил, что сегодня для украинской власти важно не расточать время и продемонстрировать прогресс в исполнении договоренностей, достигнутых в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, лидеры Евросоюза по итогам последнего саммита Украина-ЕС, который состоялся в начале этой недели в Брюсселе, заявили, что ожидают большего прогресса от украинской власти в деле выполнения условий для подписания Соглашения об ассоциации.

Европейские политики отметили, что украинская власть должна продемонстрировать конкретные достижения до мая этого года, поскольку ЕС нуждается еще в дополнительном времени на внутренние процедуры, чтобы Соглашение об ассоциации могло быть подписано на саммите в ноябре.

Раньше западные политики неоднократно призывали украинскую власть освободить Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, которых считают жертвами «выборочного правосудия», а действующая власть в Украине – правомерно осужденными коррупционерами.

Ряд экспертов считают, что Евросоюз может согласиться на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной даже без освобождения Ю.Тимошенко, тогда как другие категорически отбрасывают такую возможность.