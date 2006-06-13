Бродский нашел крайнего

Депутат Киевского городского совета Михаил БРОДСКИЙ обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в препятствовании переговорному процессу о создании Коалиции демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.БРОДСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«В том, что до сих пор нет коалиции, виноват только один человек – ЮЩЕНКО Виктор Андреевич. Только он не хочет этой коалиции. Только он хочет вернуть все возможные и невозможные влияния, которые были у Президента (Леонида) КУЧМЫ. Пока он не перестанет мешать политическим партиям договориться о создании коалиции, до тех пор этой коалиции не будет», - сказал М.БРОДСКИЙ.

Однако изложить аргументацию своих обвинений М.БРОДСКИЙ пообещал через два дня. «Я подожду еще два дня и потом проведу более широкую пресс-конференцию. Расскажу много интересного. А сегодня я не хотел бы вредить этой коалиции», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, переговоры о создании коалиции проводили БЮТ, “Наша Украина” и СПУ. 10 июня эти политические силы приостановили переговоры о создании коалиции.

По словам руководителя информационного департамента "Нашей Украины" Татьяны МОКРИДИ, переговоры по созданию коалиции между БЮТ, "Нашей Украиной" и Соцпартией приостановлены из-за категорической позицию социалистов относительно должности спикера.