Тюремщики заявили, что убрали камеры из палаты Тимошенко

Камеры видеонаблюдения в палате экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове демонтированы, и она вернулась в свою палату.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пенитенциарной службы Украины.

«По состоянию на 19.00 видеокамеры из указанных помещений ЦКБ «Укрзализныци» демонтированы – видеонаблюдение сотрудниками ГПтС в этих помещениях не ведется. Сама осужденная поблагодарила руководство учреждения за это и вернулась в свою палату», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко начала акцию гражданского неповиновения и отказалась возвращаться в свою больничную палату, пока не будет выполнен ряд ее требований, в частности, до тех пор, пока камеры видеонаблюдения, установленные в ее палате, не будут сняты.

С 8 января по 22 февраля Ю.Тимошенко находилась в помещении душевой комнаты.

Сегодня во время «Диалога со страной» Президент Украины Виктор Янукович сказал, что выступает за демонтаж видеокамер в больнице, где находится осужденная Ю.Тимошенко.

После этого руководство Государственной пенитенциарной службы поручило начальнику Качановской исправительной колонии, в пределах компетенции, убрать камеры видеонаблюдения из палаты, где содержится Ю.Тимошенко.