Ефремов назвал законы, которые ВР должна принять в первую очередь

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 22 февраля, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Первые законы, которые мы должны принять, касаются социальной сферы, также нам нужно индексировать пенсии, нужно вносить изменения в госбюджет для своевременной выплаты зарплат работникам бюджетной сферы. Заканчивается зима, и нам необходимо искать средства на финансирование ремонта дорог в государстве», - отметил А.Ефремов.

Также, по его словам, необходимо принять 7 законопроектов, которые позволят двигаться Украине в сторону безвизового режима с ЕС. «И мне кажется, что в данной ситуации, за эти законопроекты должны голосовать не только представители большинства, а представители всех политических сил, которые поддерживают развитие нашего государства», - сказал председатель парламентской фракции ПР.

В то же время, сообщил он, необходимо готовить Избирательный кодекс, чтобы под каждые выборы не менять законы. «Это перспектива нашей работы, это европейский опыт, к которому надо идти», - добавил политик.