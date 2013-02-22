Профильный комитет Европарламента поддержал визовое упрощение для Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено на заседании Комитета 21 февраля.

За проект доклада Клода Мореса (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Великобритания) проголосовали 39 членов Комитета, против – 3, воздержались – 6.

“Создание безвизового режима для украинских граждан, которые путешествуют в страны ЕС, не должно зависеть от политического климата отношений ЕС-Украина”, - заявил по этому поводу докладчик.

Голосование за проект доклада Европарламента в сессионном зале о согласии на дальнейшее упрощение визового режима с Украиной должен состояться в марте-апреле.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Содружествами об упрощении оформления виз 23 июля 2012 года.

Изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по предоставлению документов при подаче заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, который сопровождает журналистов, близких родных граждан одной из стран ЕС, лиц, которые сопровождают тех, кто путешествует с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и др., лиц, которые едут для участия в международных выставках симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, которые принимают участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкое определение, кому, когда и на какой период должны выдаваться многократные визы.

Так, многократные визы сроком действия 5 лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и Высших судов, постоянным представителям официальных делегаций, которые представляют Украину на встречах, консультациях и переговорах, партнеры, жены, дети и родители граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС, а также бизнесменам, которые регулярно посещают Европу в целях бизнеса.

Кроме того, новые изменения предусматривают, что 5-летние многократные визы должны предоставляться национальным и региональным прокурорам, их заместителям, женам, детям и родителям, которые посетят граждан ЕС, проживающих на территории страны гражданства, а также представителям технического персонала, который обслуживает журналистов.

Многократные визы сроком действия один год должны предоставляться водителям, которые осуществляют международные грузовые или транспортные перевозки, персоналу международных поездов, лицам, которые принимают участие в научных, культурных и спортивных событиях, участникам международных спортивных соревнований, представителям гражданского общества, которые часто путешествуют в страны-члены ЕС с целью участия в семинарах и конференциях, лицам, которые принимают участие в международных выставках и конференциях, представителям религиозных организаций.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов на период до 90 дней в течение 180 дней.