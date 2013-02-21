Нардеп Мищенко: Милиция меня, фактически, на полтора часа похитила

О таком заявил сам Андрей Мищенко в эфире «5 канала».

Свободовец рассказал, как его полтора часа держали в автозаке не регистрируя в райотделе милиции, во двор которого нардепа привезли.

«Когда я показывал свое удостоверение, ни разу, ни один работник милиции не представился. И в последний раз, когда я показывал свое удостоверение, офицер милиции, их непосредственный руководитель, трехэтажным матом послал меня вместе с удостоверением и скомандовал: "Пакуйте его". Тогда мне скрутили руки и запихнули в автозак. После того увезли во внутренний дворик Подольского райотдела милиции. Уезжая в той клетке, я показывал удостоверение работникам милиции, которые меня доставляли непосредственно. Я думаю, что когда они осознали, что сделали, работники милиции из автозака сбежали, и в восьмиградусный мороз, где-то полтора часа во внутреннем дворике стоял автозак со мной и еще двадцатью людьми, которые были задержаны. Благо телефоны не забрали, я сделал звонок вице-спикеру парламента Руслану Кошулинскому, он приехал вместе с Андреем Мохником в райотдел милиции, где им сказали, что меня нет среди задержанных. То есть, фактически, я был похищен. Потому что в райотдел меня не завели, не оформляли никаких документов, мы все это время провели в автозаке. Полтора часа я провел в автозаке», - заявил Мищенко.