Активист говорит, что отстранение начальника столичного «Беркута» - показуха

О таком в эфире «5 канала» заявил координатор Гражданского движения «Общее дело» Александр Данилюк.

«На моей памяти - это уже третий случай, когда полковника Александрова отстраняют. Но что-то мне подсказывает, что этот опытный человек по режимоохранных функциях, он вернется на свое место. Это очень профессиональный охранник режима, чтобы просто списать его в утиль, даже несмотря на то, что вчера впервые за всю историю независимой Украины со мной вместе в автозаке находился народный депутат Мищенко», - заявил Данилюк.