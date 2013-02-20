Активист говорит, что отстранение начальника столичного «Беркута» - показуха
08:49, 20 февраля 2013Политика
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Отстранение от исполнения служебных полномочий начальника столичного «Беркута», полковника Владимира Александрова из-за событий в Гостином дворе, - это показательная акция.
Полковника Александрова отстраняют уже не впервые / Фото с Facebook Max DeadArtist
О таком в эфире «5 канала» заявил координатор Гражданского движения «Общее дело» Александр Данилюк.
«На моей памяти - это уже третий случай, когда полковника Александрова отстраняют. Но что-то мне подсказывает, что этот опытный человек по режимоохранных функциях, он вернется на свое место. Это очень профессиональный охранник режима, чтобы просто списать его в утиль, даже несмотря на то, что вчера впервые за всю историю независимой Украины со мной вместе в автозаке находился народный депутат Мищенко», - заявил Данилюк.
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