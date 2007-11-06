ЦИК зарегистрировала достаточно нардепов, чтобы ВР могла начать работу

Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народными депутатами и выдала временные удостоверения еще 20 лицам от партий, которые прошли по результатам внеочередных парламентских выборов в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, народными депутатами зарегистрированы 11 представителей Блока Литвина, 5 - КПУ, 3 - БЮТ, и 1 - “Наша Украина – Народная самооборона”.

Таким образом, на сегодня ЦИК зарегистрировала народными депутатами 243 человека.

Отвечая после завершения заседания на вопрос журналистов, заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА отметил, что кандидаты в народные депутаты от Партии регионов еще не подали заявлений на регистрацию народными депутатами.

Впрочем, отметил он, время для подачи документов еще есть.

Отвечая на один из уточняющих вопросов, касающихся начала работы парламента, А.МАГЕРА отметил, что количество зарегистрированных депутатов дает возможность начать работу ВР, поскольку конституционное большинство в 226 голосов уже есть. Однако при этом он сделал предположение, что ВР начнет роботу только после регистрации всех 450 депутатов.