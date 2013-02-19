Ефремов: Мы готовы проголосовать как угодно: бюллетенями, руками, ногами

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов надеется, что сегодня к вечеру или завтра представители большинства и оппозиции достигнут договоренности о разблокировании работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Потихоньку идет сближение позиций, и я надеюсь, что мы завтра или сегодня к вечеру выйдем на конечный результат решения», - отметил А.Ефремов.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли уже завтра работать Верховная Рада, он ответил: «Этот вопрос вы должны задать господину Кличко. Мы готовы были работать две недели назад, и все эти дни пленарного заседания наша фракция в количестве более 200 человек присутствует в зале и готова к работе».

По словам А.Ефремова, на заседаниях согласительных советов и совещаниях обсуждался вопрос, что «мы примем изменения в регламент Верховной Рады как закон, где будет определена ответственность за персональную работу народных депутатов в зале и ответственность за блокирование трибуны». Вместе с тем он добавил, что «все эти нормы закона либо прописаны ранее, либо существуют в распоряжениях председателя Верховной Рады».

«Мы готовы проголосовать как угодно: бюллетенями, руками, ногами. Там кто-то говорил: «Давайте в двери выходить», а я говорю – давайте лбом об стенку биться. То есть, любым вариантом готовы голосовать», - подчеркнул А.Ефремов.

На уточняющий вопрос журналистов, правильно ли они поняли, что депутаты от Партии регионов готовы поднятием рук голосовать за изменения в регламент ВР, и после этого парламент возобновит работу, А.Ефремов сказал: «Да, вы правильно поняли».

Он считает, что оппозиция блокирует работу парламента в связи с предстоящими в 2015 году президентскими выборами.

«Проблема в том, что начнутся выборы Президента. К сожалению, в оппозиции есть целый ряд кандидатов, и они начинают уже друг перед другом показывать перед своим электоратом, насколько они радикальны, насколько они могут решать эти вопросы», - подчеркнул лидер фракции ПР.

По его словам, «мы по-прежнему играем в песочнице в детские игры» в то время, когда необходимо принять 7 законопроектов, касающихся выполнения Плана по либерализации визового режима с ЕС, поскольку 25 февраля состоится Саммит Украина-ЕС.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 4 февраля, со дня открытия второй сессии Верховной Рады седьмого созыва, заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование.

Сегодня народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник, ссылаясь на слова лидера фракции ПР А.Ефремова, заявил, что большинство достигло договоренности с оппозицией, и завтра Верховная Рада заработает.