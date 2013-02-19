В Верховной Раде договорились договариваться о голосовании руками

Лидеры фракций договорились о разработке изменений к закону о Регламенте Верховной Рады относительно личного голосования депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщили лидеры трех оппозиционных фракций «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко.

Они проинформировали о договоренностях относительно разработки законопроекта о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, который должен быть принят депутатами путем поднятия рук.

В.Кличко заметил, что этот законопроект будет внесен на рассмотрение парламента лишь после того, как лидеры фракций окончательно договорятся относительно согласования и принятия этого документа.

А.Яценюк добавил, что поскольку оппозиционеры не доверяют членам Партии регионов, то придирчиво будут проверять все положения проекта закона. “Дьявол кроется в деталях”, - добавил он.

О.Тягнибок заметил, что, согласно договоренности, этот законопроект должны подписать лидеры всех пяти фракций.

Как сообщили председатели оппозиционных фракций, в законопроекте, в соответствии с договоренностями, должны быть такие пункты: карточки отсутствующих на заседании ВР депутатов на основании письменной регистрации изымаются и блокируются. Если же карточкой такого депутата все же проголосовали, то на голосование ставится вопрос об удалении депутатов из зала на несколько заседаний - и того, кто проголосовал, и того, за кого это было сделано. В соответствии с законопроектом, для положительного решения будет достаточно 150 голосов депутатов.

Также в проекте должна быть предусмотрена норма о том, что во время блокирования трибуны парламента депутаты не будут получать зарплату. При этом А.Яценюк отметил, что Партия регионов предлагала установить административную ответственность за такую акцию, но, по его словам, оппозиция никогда на это не согласится.

В свою очередь, О.Тягнибок напомнил, что в свое время Партия регионов также неоднократно блокировала парламент, и не должна забывать, что снова может оказаться в оппозиции.

По словам А.Яценюка, самым главным положением законопроекта должно быть то, что закон, за который проголосовали карточкой отсутствующего депутата, председатель ВР не имеет права подписывать, а должен поставить его на переголосование поднятием рук.

Лидеры оппозиционных фракций заметили, что не могут прогнозировать, сколько дней необходимо на разработку соответствующего проекта закона и, соответственно, когда откроется вторая сессия и данный закон будет проголосован путем поднятия рук, после чего депутаты будут работать в комитетах, пока Президент не подпишет закон.

Они сообщили, что до согласования положений проекта закона оппозиция будет продолжать блокирование работы парламента.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 4 февраля, со дня открытия второй сессии Верховной Рады седьмого созыва, заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование.

Сегодня народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник, ссылаясь на слова лидера фракции ПР Александра Ефремова, заявил, что большинство достигло договоренности с оппозицией, и завтра Верховная Рада заработает.