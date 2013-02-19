Пресс-конференция по случаю Всемирного дня социальной справедливости
20 февраля 2013 в 10:00 состоится пресс-конференция по случаю Всемирного дня социальной справедливости на тему: «Деятельность столичной службы занятости по предоставлению услуг социально незащищенным киевлянам»
Участники пресс-конференции:
• Сухомлин В.Б. - Директор Киевского городского центра занятости;
• Кострица В.И. - Координатор Международной организации труда в Украине;
• руководители районных центров занятости г. Киева;
• представители социальных партнеров Киевского городского центра занятости.
Повестка дня:
1. Выступление координатора Международной организации труда в Украине Кострицы В.И.: «О провозглашении Всемирного дня социальной справедливости, его цели и деятельность МОТ в мире и Украине».
2. Выступление директора Киевского городского центра занятости Сухомлина В.Б.: «О деятельности столичной службы занятости для социально незащищенных киевлян».
Пресс-конференция состоится в пресс-центре Информационного агентства «НАШ ПРОДУКТ». В зале предоставляются услуги свободного доступа к wi-fi.
Аккредитация СМИ обязательна.
Аккредитация СМИ: Елена Райченко, менеджер по связям с общественностью тел. (044) 593-6144, моб. (096) 920-3336, e.raichenko@ianp.com.ua
Адрес проведения: г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1, пресс-центр информагентства «НАШ ПРОДУКТ». Схема проезда приведена по ссылке http://ianp.com.ua/ru/shema.