20 февраля 2013 в 10:00 состоится пресс-конференция по случаю Всемирного дня социальной справедливости на тему: «Деятельность столичной службы занятости по предоставлению услуг социально незащищенным киевлянам»

Участники пресс-конференции:

• Сухомлин В.Б. - Директор Киевского городского центра занятости;

• Кострица В.И. - Координатор Международной организации труда в Украине;

• руководители районных центров занятости г. Киева;

• представители социальных партнеров Киевского городского центра занятости.

Повестка дня:

1. Выступление координатора Международной организации труда в Украине Кострицы В.И.: «О провозглашении Всемирного дня социальной справедливости, его цели и деятельность МОТ в мире и Украине».

2. Выступление директора Киевского городского центра занятости Сухомлина В.Б.: «О деятельности столичной службы занятости для социально незащищенных киевлян».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре Информационного агентства «НАШ ПРОДУКТ». В зале предоставляются услуги свободного доступа к wi-fi.

Аккредитация СМИ обязательна.

Аккредитация СМИ: Елена Райченко, менеджер по связям с общественностью тел. (044) 593-6144, моб. (096) 920-3336, e.raichenko@ianp.com.ua

Адрес проведения: г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1, пресс-центр информагентства «НАШ ПРОДУКТ». Схема проезда приведена по ссылке http://ianp.com.ua/ru/shema.