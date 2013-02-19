Власенко: От защиты Тимошенко скрывают информацию о допросе свидетелей

Об этом сегодня сообщил журналистам перед судебным заседанием защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко, информировали УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

Он также подчеркнул, что защита не знает фамилии свидетеля, которого сегодня должны допросить в судебном заседании в рамках досудебного следствия.

«Перед этим из СМИ мы узнали, что это должен быть бывший губернатор Донецкой области Владимир Щербань», - сообщил С.Власенко.

Он также отметил, что защита только вчера в 13 часов смогла получить информацию о допросе Владимира Щербаня в Киеве. Поэтому у Ю.Тимошенко нет всех материалов дела, а защита с этими материалами, в частности он лично, знакомилась ночью.

Вместе с тем в зал судебных заседаний пригласили участников процесса и журналистов.

По словам С.Власенко, никто не знает, кого сегодня будут допрашивать на судебном заседании, поскольку рано утром в СМИ появилась информация со ссылкой на тюремщиков, что свидетель, которого сегодня ожидали, заболел.

«Происходящее сегодня далеко от юриспруденции, требований Уголовно-процессуального кодекса, это неизвестно что, а не следственные действия», - подчеркнул С.Власенко.

Он возмущен тем, что защита не владеет информацией «что сегодня будет происходить в судебном заседании, кого сегодня будут допрашивать».

По мнению защитника, если сегодня будут допрашивать не В.Щербаня, а другого свидетеля, то это будет означать, что защита была лишена возможности подготовиться к следственным действиям.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

Печерский райсуд Киева с 13 по 15 февраля в рамках досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня допросил двух свидетелей – Игоря Марьинкова и Сергея Зайцева.

Допросы свидетелей происходили в отсутствие Ю.Тимошенко.