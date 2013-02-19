Очередной свидетель по делу Щербаня сегодня не придет на допрос

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

ГПтСУ сообщает о том, что 18 февраля на имя руководства Качановской колонии от осужденной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко поступило сразу несколько заявлений.

«Так, в одном заявлении осужденная опять заявляет о якобы нарушении ее прав, хотя уже признает, что только женщины осуществляют ее охрану», - говорится в сообщении и отмечается: «Это чрезвычайно важная для нас информация, ведь сотрудникам пенитенциарной службы понадобилось по меньшей мере несколько месяцев, чтобы убедить осужденную в том, что только женщины осуществляют ее охрану».

«В составе указанного поста охраны, который установлен непосредственно в больничной палате, находятся работники пенитенциарной службы женского пола», - говорится в заявлении Ю.Тимошенко, которое цитирует ГПтСУ.

Пенитенциарная служба отмечает, что «в этом же заявлении она опять таки вопреки требованиям национального и международного законодательная требует убрать камеры наблюдения, которые расположены в палате, где она, кстати, до сих пор не находится. И это несмотря на то, что с решением суда, которое подтверждает законность действий ГПтСУ относительно осуществления видеонаблюдения за осужденной, она неоднократно уже была ознакомлена».

Кроме того, по информации ГПтСУ, «на имя руководства колонии также поступило заявление осужденной Ю.Тимошенко о ее желании принимать участие в судебном заседание, которое запланировано на 19 февраля т.г. в Апелляционном суде г. Киева, где должен состояться допрос одного из свидетелей по делу об организации заказного убийства народного депутата Е.Щербаня».

ГПтСУ сообщает, что пенитенциарная служба начала организацию всех подготовительных мероприятий для этапирования осужденной.

«Впоследствии, вечером, суд информировал пенитенциарную службу о том, что допрос свидетеля 19 февраля не состоится из-за сообщения свидетеля о невозможности прибыть со ссылкой на болезнь», - говорится в сообщении и добавляется, что «эта информация была доведена до ведома осужденной».

В связи с этим, необходимость в этапировании Ю.Тимошенко отсутствует, отмечает ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

Печерский райсуд Киева на протяжении трех дней в рамках досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня допросил двух свидетелей – Игоря Марьинкова и Сергея Зайцева.

Допросы свидетелей происходили в отсутствие Ю.Тимошенко.