Мировая премьера украинского фильма Delirium

17:28, 18 февраля 2013
Политика
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20 февраля (среда) 2013 в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА украинского фильма DELIRIUM на Международном кинофестивале «ФАНТАШПОРТУ-2013», ПОРТУ, ПОРТУГАЛИЯ

Организатор пресс-конференции - Институт Горшенина

Участники пресс-конференции:

1. ИГОРЬ ПОДОЛЬЧАК - режиссер фильма

2. ЛИЛИЯ МЛИНАРИЧ - продюсер фильма 

3. АЛЕКСАНДР ЩЕТИНСКИЙ - автор музыки к фильму

Модератор пресс конференции - ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Телефон для справок (Институт Горшенина): (044) 230 49 62 Телефон Игоря Подольчака (067) 232 45 07

«DELIRIUM Press kit» можно загрузить по следующей ссылке: http://www.adrive.com/public/jffCSQ/DELIRIUM_Film_Press_Kit_uk zip

Трейлеры можно загрузить по следующей ссылке: http://www.adrive.com/public/Gu7eJ2/DELIRIUM_Film_Trailers_mp4.zip

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НОВЫЙ Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18-б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)

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