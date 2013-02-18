Мировая премьера украинского фильма Delirium

20 февраля (среда) 2013 в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА украинского фильма DELIRIUM на Международном кинофестивале «ФАНТАШПОРТУ-2013», ПОРТУ, ПОРТУГАЛИЯ Организатор пресс-конференции - Институт Горшенина Участники пресс-конференции: 1. ИГОРЬ ПОДОЛЬЧАК - режиссер фильма 2. ЛИЛИЯ МЛИНАРИЧ - продюсер фильма 3. АЛЕКСАНДР ЩЕТИНСКИЙ - автор музыки к фильму Модератор пресс конференции - ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина. Телефон для справок (Институт Горшенина): (044) 230 49 62 Телефон Игоря Подольчака (067) 232 45 07 «DELIRIUM Press kit» можно загрузить по следующей ссылке: http://www.adrive.com/public/jffCSQ/DELIRIUM_Film_Press_Kit_uk zip Трейлеры можно загрузить по следующей ссылке: http://www.adrive.com/public/Gu7eJ2/DELIRIUM_Film_Trailers_mp4.zip ВНИМАНИЕ! Адрес Института Горшенина изменился! НОВЫЙ Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18-б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)

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