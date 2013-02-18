У Тимошенко определились с кандидатом на выборы мэра Киева

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от "Батькивщины" Леонид Емец, информирует Украинская правда.

"Только что на фракции приняли решение безоговорочно поддержать Виталия Кличко на мэра Киева. Никаких дополнительных условий, ни по президентской кампании, ни других. Киев нужно освободить", - написал он.

Как известно, ранее Петр Порошенко выразил готовность баллотироваться на должность мэра Киева, если он станет единым оппозиционным кандидатом.

Депутат от УДАРа Валерий Карпунцов заявил, что политсила не принимала решение о поддержке Порошенко или другого "стороннего кандидата" на предстоящих выборах мэра Киева.