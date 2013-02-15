Яценюк объяснил, что Тимошенко не явилась в суд из-за плохих дорог

"То что не приехала Юлия Владимировна - вполне объяснимо. У нее плохое здоровье, и трястись 12 часов по нашим дорогам, которые с трудом можно назвать дорогами, для нее недопустимо. Хотя я хотел ее увидеть, как и вы", - сказал Арсений Яценюк, пишет КП в Украине.

На вопрос о том, не боится ли нардеп повторения недавней истории с "Беркутом", он ответил: "Ну всякое может быть. Сейчас я иду туда, посмотрим".

Позднее стало известно, что Юлия Тимошенко написала отказ от этапирования. Об этом сказал следственный судья Кицюк.