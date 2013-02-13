Из России выдворили украинского депутата

08:49, 13 февраля 2013
Политика
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Из московского аэропорта Домодедово без каких-либо объяснений и предупреждений выдворили Дмитрия Сенниченко, депутата Обуховского горсовета.

Сенниченко не понимает, почему так произошло / Фото: Сommercial Рroperty

Об этом сообщает ТВi.

Дмитрий Сенниченко не знает, почему ему запретили въезд в Россию. По его словам, он ехал в Москву навестить друга и до сих пор не был в "черных списках".

Законность своих действий российская сторона подтвердила бумажкой - без подписи и официальной печати. В отечественном Министерстве иностранных дел комментировать ситуацию пока отказались.

"Мне не дали никаких объяснений, вручили документ без подписей. Я буду обращаться в госорганы Украины, которые, по моему мнению, должны способствовать гражданам Украины и выяснить, почему граждан Украины могут не пускать в Российскую Федерацию", - говорит Дмитрий Сенниченко.

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