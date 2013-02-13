Из России выдворили украинского депутата
08:49, 13 февраля 2013Политика
6513
Из московского аэропорта Домодедово без каких-либо объяснений и предупреждений выдворили Дмитрия Сенниченко, депутата Обуховского горсовета.
Сенниченко не понимает, почему так произошло / Фото: Сommercial Рroperty
Об этом сообщает ТВi.
Дмитрий Сенниченко не знает, почему ему запретили въезд в Россию. По его словам, он ехал в Москву навестить друга и до сих пор не был в "черных списках".
Законность своих действий российская сторона подтвердила бумажкой - без подписи и официальной печати. В отечественном Министерстве иностранных дел комментировать ситуацию пока отказались.
"Мне не дали никаких объяснений, вручили документ без подписей. Я буду обращаться в госорганы Украины, которые, по моему мнению, должны способствовать гражданам Украины и выяснить, почему граждан Украины могут не пускать в Российскую Федерацию", - говорит Дмитрий Сенниченко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter