Янукович об Удовенко: Ушел из жизни человек, стоявший у истоков Независимости

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра иностранных дел Геннадия Удовенко.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Ушел из жизни человек, который стоял у истоков создания независимого Украинского государства и современной национальной дипломатической службы. Украина потеряла известного и уважаемого во всем мире профессионала своего дела, государственного деятеля, настоящего патриота», - говорится в соболезновании.

«Жизненный путь Геннадия Иосифовича является примером преданного и самоотверженного служения Украине. Его вклад в дело укрепления позиций нашего государства на международной арене трудно переоценить», - подчеркнул В.Янукович.