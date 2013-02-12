Янукович об Удовенко: Ушел из жизни человек, стоявший у истоков Независимости
Янукович выразил соболезнования в связи со смертью Геннадия Удовенко.
Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра иностранных дел Геннадия Удовенко.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
«Ушел из жизни человек, который стоял у истоков создания независимого Украинского государства и современной национальной дипломатической службы. Украина потеряла известного и уважаемого во всем мире профессионала своего дела, государственного деятеля, настоящего патриота», - говорится в соболезновании.
«Жизненный путь Геннадия Иосифовича является примером преданного и самоотверженного служения Украине. Его вклад в дело укрепления позиций нашего государства на международной арене трудно переоценить», - подчеркнул В.Янукович.