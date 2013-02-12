Жалобу УДАР на действия Рыбака объединили еще с пятнадцатью

Окружной административный суд Киева объединил в одно производство административную жалобу партии «УДАР» на действия и бездеятельность председателя Верховной Рады Владимира Рыбака относительно неличного голосования народных депутатов 11 января при увольнении с должности председателя Нацбанка Сергея Арбузова и назначении на эту должность Игоря Соркина с 15-ю аналогичными жалобами и назначил к рассмотрению по существу на 16.00 26 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня во время предварительного рассмотрения жалобы партии “УДАР” вынес судья Окружного административного суда столицы Игорь Погрибниченко.

Также в ходе заседания суд приобщил к материалам дела письмо руководителя аппарата ВР, копию листа присутствия депутатов на пленарном заседании, копию результатов поименного голосования, а также видеозапись хода голосования.