Главу ЦИК удивили выводы ОБСЕ о выборах в Украине - он бы написал жестче

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, об этом В.Шаповал сообщил под время встречи с главой Миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по наблюдению за выборами народных депутатов Украины Одре Гловер.

Главной целью встречи было обсуждение выводов и рекомендаций Заключительного доклада Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Украине 2012 года и путей возможного содействия со стороны Бюро процессам усовершенствования избирательного законодательства и избирательной практики в Украине.

Председатель ЦИК проинформировал, что внимательно ознакомился с Заключительным докладом Миссии БДИПЧ ОБСЕ о выборах народных депутатов 2012 года, и поблагодарил за объективные и даже комплиментарные, по его словам, выводы об организации и проведении выборов.

«Если бы я был наблюдателем, я бы написал более жесткий итоговый документ, ведь для этого были основания. В целом этот доклад очень полезен для Украины на перспективу будущих выборов. И я хотел бы, чтобы все эти выводы и рекомендации были материализованы по конкретным делам», - сказал В.Шаповал.

Председатель ЦИК отметил, что Украина нуждается в существенной реформе избирательного законодательства: «Я убежден, что, с учетом украинской специфики, мажоритарная составляющая стала основным негативным моментом прошлых выборов. Следовательно, я остаюсь сторонником пропорциональной системы с открытыми региональными списками».

Он отметил, что мажоритарный принцип, как таковой, имеет право на жизнь, но при условии существования развитого гражданского общества.

В.Шаповал отнес к необходимым изменениям избирательного законодательства введение порядка формирования избирательных комиссий по проверенному практикой принципу – одна половина состава от парламентского большинства, а вторая – от оппозиционных партий, представленных в парламенте. «Таким образом, удастся минимизировать или вообще исключить крайне негативное, как свидетельствует опыт, участие в этом процессе так называемых технических партий», - заметил он.

Не менее важным, по мнению председателя ЦИК, является обеспечение на законодательном уровне максимальной и реальной прозрачности процесса установления результатов голосования на выборах. Одной из составляющих решения этой проблемы он считает закладку в избирательное законодательство более широких возможностей на соответствующей стадии избирательного процесса для международных наблюдателей, а также внедрение в Украине всего спектра демократических практик, присущих большинству европейских стран.

По просьбе О.Гловер председатель ЦИК остановился на вопросе повторных выборов в пяти так называемых проблемных округах, по которым было принято постановление ЦИК о невозможности установления результатов. «Решение этого вопроса прежде всего требует соответствующей новеллизации избирательного законодательства», - подчеркнул В.Шаповал и заметил, что не видит необходимости какой-либо роли Конституционного Суда в решении соответствующего вопроса.