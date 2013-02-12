В Польше задержали 13 украинцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, большинство украинцев задержаны за неправомерное получение визы в Польшу, в частности, якобы для работы, тогда как в действительности они собирались использовать визы в других целях.

Граждан Украины задерживали работники трех пограничных отделов, которые отвечают за границу Польши с Чехией и Германией.

В частности, четыре украинки задержаны во время контроля пассажиров рейсовых автобусов.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Польская пограничная служба задержала за нарушение правил пребывания в Польше 28 граждан Украины.

Неправомерное получение визы наказывается, как правило, условным заключением от 6 месяцев до 1 года с испытательным сроком 2 года. Данные нарушителей также вносятся в базу лиц, которым запрещен въезд в Польшу, - в основном на год.