Украинцы не хотят возвращаться из Польши

Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства по трудоустройству East West Link, которые имеет в своем распоряжении УНИАН.

"Польша стала для украинцев ведущим рынком труда среди всех государств Европейского Союза. На это влияют либеральные процедуры легализации пребывания и работы, географическая и культурная близость, а также сравнительно большой кадровый потенциал Украины", - отмечается в исследовании.

EWL сообщил, что 86% опрошенных украинских работников положительно оценивают ситуацию на польском рынке труда и 65% выражают желание остаться в Польше на долгое время.

Агентство обратило внимание, что последние статистические данные подтверждают уменьшение количества заявок на трудоустройство иностранцев (среди которых более 90% украинцев), которые позволят работать на протяжении шести месяцев каждого года, на фоне увеличения количества разрешений на работу, с которыми можно работать длительный срок.

По данным агентства, количество выданных таких официальных разрешений в этом году для украинцев может вырасти даже на 60%.

EWL отмечает, что граждане Украины чаще всего приезжают в Польшу на временные заработки, добавив, что среди причин приезда опрошенные также называли возможности лучшего профессионального роста и личная ситуация.

Украинцы, по данным агентства, чаще всего работают в Польше в производственном секторе, гастрономии, гостиничном бизнесе, строительстве и ищут в первую очередь работу на должностях специалиста (36%) и низшей ступени (30%).

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Как сообщал УНИАН, за первую половину этого года польские работодатели зарегистрировали для граждан Украины 150 тыс. заявок на работу, что на 2,5% меньше показателей первых шести месяцев прошлого года. С середины 2007 года, когда была введена эта упрощенная система трудоустройства, украинцы в целом получили от поляков около 750 тыс. заявок на работу.

Справка УНИАН. Польша начала либерализацию рынка труда, чтобы компенсировать нехватку кадров, вызванную массовой трудовой эмиграцией поляков в другие государства Европейского Союза, к которому страна присоединилась в 2004 году. В 2007 году польские власти, среди прочего, позволили гражданам соседних государств работать у себя без официального разрешения и в 10 раз уменьшили оплату за выдачу разрешения для тех, кто хочет работать дольше, чем полгода.

По данным экспертов, за пределами 45-миллионной Украины на заработках могут находиться около 5 млн украинцев, большая часть из которых работает в государствах Евросоюза и России.