Сторонники Тимошенко пикетируют харьковский суд

В Харькове, перед помещением Апелляционного суда Харьковской области, где сегодня Киевский районный суд города продолжит слушание дела о финансовых нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», проходит акция сторонников экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, около 200 человек собралось на площади Руднева, они держат государственные флаги и флаги ВО “Батькивщина”, плакаты с изображением Ю.Тимошенко.

Участники пикета требуют освободить экс-премьера, а также других политических заключенных.

Противники Ю.Тимошенко сегодня на пикет перед помещением суда не вышли.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за переведение долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.