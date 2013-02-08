Турчинов думает, что Рыбака взяли в заложники
10:53, 08 февраля 2013Политика
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Народный депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов убежден, что Верховная Рада Украины не будет работать в пленарном режиме и сегодня.
Александр Турчинов видит, что работы не будет и сегодня
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.Турчинов выразил журналистам.
Он отметил, что у председателя парламента Владимира Рыбака продолжаются консультации относительно возобновления работы Верховной Рады.
В то же время, по словам А.Турчинова, В.Рыбак является заложником политики Президента Виктора Януковича и Партии регионов.
“Рыбак, возможно, потенциально готов идти на конституционные действия, чего требует оппозиция, но пока ему не позволят, он будет делать вид, что ведет переговоры... К сожалению, работы сегодня не будет”, - добавил А.Турчинов.
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