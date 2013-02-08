Турчинов думает, что Рыбака взяли в заложники

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.Турчинов выразил журналистам.

Он отметил, что у председателя парламента Владимира Рыбака продолжаются консультации относительно возобновления работы Верховной Рады.

В то же время, по словам А.Турчинова, В.Рыбак является заложником политики Президента Виктора Януковича и Партии регионов.

“Рыбак, возможно, потенциально готов идти на конституционные действия, чего требует оппозиция, но пока ему не позволят, он будет делать вид, что ведет переговоры... К сожалению, работы сегодня не будет”, - добавил А.Турчинов.