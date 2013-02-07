Яценюк надеется, что саммит Украина-ЕС решит проблемы внутри Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи комиссара ЕС по расширению и Европейской политике соседства Штефана Фюле в Верховной Раде Украины с руководством ВР, председателями фракций и комитетов парламента.

А.Яценюк отметил, что “проведение саммита Украина-ЕС является еще одним шагом для того, чтобы решить наши проблемы в двусторонних отношениях с ЕС и также решить проблемы внутри Украины, в том числе вопросы политических преследований и, в частности, Ю.Тимошенко”.

А.Яценюк также выразил надежду, что под проектом заявления относительно европейских устремлений Украины, кроме всех оппозиционеров, поставят подписи и “наши политические оппоненты - это Партия регионов”. Он считает, что проект заявления “соберет более 400 подписей народных депутатов”.

Он отметил необходимость проведения саммита Украина-ЕС. “Мы как оппозиция уверены, что, раньше или позже, Украина будет членом ЕС”, - отметил А.Яценюк.