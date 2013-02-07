Фюле встречается с председателями комитетов и фракций парламента
16:25, 07 февраля 2013Политика
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В ВР проходит встреча Фюле с председателями комитетов и фракций парламента.
Штефан Фюле проводит встречу в конференц-зале
В конференц-зале Верховной Рады Украины проходит встреча Европейского Комиссара по расширению и Европейской политике соседства Штефана Фюле с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком, председателями комитетов ВР, руководителями депутатских фракций, членами комитетов Верховной Рады Украины по иностранным делам, по вопросам европейской интеграции и по вопросам национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
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