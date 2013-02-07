Фюле встречается с председателями комитетов и фракций парламента

В конференц-зале Верховной Рады Украины проходит встреча Европейского Комиссара по расширению и Европейской политике соседства Штефана Фюле с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком, председателями комитетов ВР, руководителями депутатских фракций, членами комитетов Верховной Рады Украины по иностранным делам, по вопросам европейской интеграции и по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.