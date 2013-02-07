В парламенте снова не договорились - консультации продолжат завтра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок.

По его словам, соответствующие консультации состоятся в 10.30.

Кроме того, он напомнил, что сегодня также состоится встреча представителей оппозиции с Комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле.

В свою очередь, лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко отметил, что во время сегодняшней встречи не были достигнуты никакие договоренности.

По его словам, представители провластных фракций оставили без ответа предложение фракции “УДАР” о проведении тестирования системы для голосования “Рада-3”.

“Нами было сделано предложение проверить систему “Рада-3”... На это предложение мы не получили ответа”, - сказал В.Кличко.

При этом он посоветовал журналистам спросить лидеров Партии регионов и КПУ, почему они отказываются протестировать систему для голосования.