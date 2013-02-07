Кличко предлагает выход из парламентского кризиса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на брифинге лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко.

“Чтобы не было спекуляций по поводу технического состояния системы для голосования “Рада-3”, мы предлагаем полностью ее протестировать относительно возможности внедрения сенсорной кнопки и относительно общего технического состояния”, - сказал В.Кличко.

Он отметил, что предлагается создать соответствующую комиссию с участием народных депутатов и представителей СМИ. По словам В.Кличко, если система “Рада-3” находится в неудовлетворительном состоянии и сенсорную кнопку действительно невозможно внедрить, то необходимо вообще выключить эту систему.

Он добавил, что пока идет разработка новой системы для голосования, депутаты должны голосовать поднятием рук или бюллетенями. “Мы готовы, чтобы Рада работал уже сегодня”, - сказал В.Кличко.

Лидер фракции «УДАР» выразил надежду, что депутаты других оппозиционных фракций поддержат данные предложения. В то же время, добавил он, «УДАР» будет удивлен, если фракции Партии регионов и КПУ не поддержат это предложение.