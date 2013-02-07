Чечетов со свитером «Голосуємо особисто» сорвал овации в ВР (добавлены фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в сессионном зале Верховной Рады депутат М.Чечетов подошел пообщаться к представителям оппозиции, блокирующим президиум и трибуну парламента. Депутаты из фракции “УДАР” в это время накинули на плечи М.Чечетова красный свитер с надписью “Голосуємо особисто”. Это вызвало смех в сессионном зале, и депутаты начали аплодировать.

В настоящее время блокирование в ВР продолжается.