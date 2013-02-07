Чечетов со свитером «Голосуємо особисто» сорвал овации в ВР (добавлены фото)
10:53, 07 февраля 2013Политика
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Народному депутату от фракции Партии регионов Михаилу Чечетову народные депутаты из оппозиции подарили красный свитер с надписью “Голосуємо особисто” (“Голосуем лично”).
Чечетов нарвался на подарок
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в сессионном зале Верховной Рады депутат М.Чечетов подошел пообщаться к представителям оппозиции, блокирующим президиум и трибуну парламента. Депутаты из фракции “УДАР” в это время накинули на плечи М.Чечетова красный свитер с надписью “Голосуємо особисто”. Это вызвало смех в сессионном зале, и депутаты начали аплодировать.
В настоящее время блокирование в ВР продолжается.
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