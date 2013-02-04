Янукович уволил трех глав РГА Киева
23:07, 04 февраля 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович уволил глав Подольской, Святошинской и Голосеевской районной государственной администрации в городе Киеве.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Президента Украины.
Согласно документам, уволены с должностей председателей райгосадминистраций Матвиенко Петр (Подольская РГА), Рюмшин Сергей (Святошинская РГА) и Незнало Александр, который возглавлял Голосеевскую райгосадминистрацию и сам подал заявление, говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, в Киеве работа глав трех райгосадминистраций (Голосеевской, Святошинской, Подольской) признана неудовлетворительной в части уборки территорий от снега и льда. Как сообщили в пресс-службе КГГА, рассматривался вопрос об их увольнении.
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