Янукович уволил трех глав РГА Киева

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Президента Украины.

Согласно документам, уволены с должностей председателей райгосадминистраций Матвиенко Петр (Подольская РГА), Рюмшин Сергей (Святошинская РГА) и Незнало Александр, который возглавлял Голосеевскую райгосадминистрацию и сам подал заявление, говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в Киеве работа глав трех райгосадминистраций (Голосеевской, Святошинской, Подольской) признана неудовлетворительной в части уборки территорий от снега и льда. Как сообщили в пресс-службе КГГА, рассматривался вопрос об их увольнении.