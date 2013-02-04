Герман полетит на завтрак к Обаме и без согласия Рыбака
Народный депутат Украины от Партии регионов Анна Герман тоже не получила от председателя Верховной Рады Владимира Рыбака разрешения на поездку на молитвенный завтрак в США, но в Вашингтон она все-таки поедет.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Герман.
А.Герман сказала, что она примет к сведению решение В.Рыбака, но на молитвенный завтрак в США поедет, поскольку эта поездка не осуществляется за средства Верховной Рады и является, по сути, частной. Поэтому никаких политических подтекстов или акцентов в решении председателя Верховной Рады не следует искать, считает А.Герман.
Как сообщал УНИАН, народный депутат Сергей Мищенко (внефракционный) заявил, что председатель ВР не дал ему разрешения на командировку в США на молитвенный завтрак с участием Президента США Барака Обамы.
«Я получил более чем странный отказ. В своем ответе В.Рыбак прислал копию распоряжения председателя ВР, за подписью В.Литвина, датированную еще 24 сентября 2009 года, о том, что командировки депутатов во время пленарных заседаний не осуществляются…», - сказал С.Мищенко. В то же время, отметил он, депутаты из фракции Партии регионов на этот благотворительный завтрак едут.
С.Мищенко расценивает этот запрет “как попытку изолировать настоящих оппозиционных депутатов от любых контактов с мировыми лидерами и международным сообществом”.