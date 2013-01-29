Эксперт говорит, что Жириновский приезжал в Украину только попиариться

Председатель правления Центра "Социоизмерение" Сергей Таран считает, что приезд председателя ЛДПР Владимира Жириновского в Украину имел внутрироссийскую цель.

Об этом Таран заявил в эфире ТВi.

"У Жириновского такая ​​история, что вся его политическая карьера строится на эпатаже. Это означает, что если Жириновский чувствует, что где-то будет скандал или конфликт, - он уже там. Более того, он часто сам провоцирует тот скандал и на этом делает себе рейтинг ", - говорит эксперт.

По его мнению, Жириновский не ставил перед собой цели решить какие-то вопросы во время приезда в Украину. "Остается предполагать, что цель его приезда была внутрироссийской. Очевидно, что Жириновский, имея какую-то информацию внутри России, чувствует, что скоро с Украиной могут быть трения, и вот на фоне этого скандала решил устроить такой пиар, приехав в Украину, и показать, что именно он на острие российской политики ", - убежден Таран.

Таран считает, что Жириновский - никчемная фигура в российской политике. "На самом деле фигура Жириновского не только ничего не значит для Украины - она ​​не значит и для России. Это чисто эпатажный политик. У нас говорят:" Приехал с сигналами, еще с чем-то ... "Это просто способ самопиара на украинском вопросе", - отметил эксперт.