Янукович выразил соболезнования президенту Казахстана

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С глубокой скорбью в Украине восприняли весть о катастрофе пассажирского самолета, которая произошла в Алматинской области», - говорится в соболезновании Президента.

От имени украинского народа В.Янукович выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщал УНИАН, 29 января возле Алматы разбился пассажирский самолет с 15 пассажирами на борту.

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, самолет "Chellenger-200" АО "Авиакомпания SCAT", который выполнял авиарейс № 760 по маршруту "Кокчетав-Алматы", разбился сегодня утром, не долетев приблизительно 5 километров до аэропорта Алматы.

На борту самолета находились 5 членов экипажа и 15 пассажиров, по предварительным данным, выживших нет.

По факту катастрофы самолета возбуждено уголовное дело.