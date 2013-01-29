Янукович выразил соболезнования президенту Казахстана
Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в связи с катастрофой пассажирского самолета, которая привела к человеческим жертвам.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«С глубокой скорбью в Украине восприняли весть о катастрофе пассажирского самолета, которая произошла в Алматинской области», - говорится в соболезновании Президента.
От имени украинского народа В.Янукович выразил соболезнования родным и близким погибших.
Как сообщал УНИАН, 29 января возле Алматы разбился пассажирский самолет с 15 пассажирами на борту.
По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, самолет "Chellenger-200" АО "Авиакомпания SCAT", который выполнял авиарейс № 760 по маршруту "Кокчетав-Алматы", разбился сегодня утром, не долетев приблизительно 5 километров до аэропорта Алматы.
На борту самолета находились 5 членов экипажа и 15 пассажиров, по предварительным данным, выживших нет.
По факту катастрофы самолета возбуждено уголовное дело.