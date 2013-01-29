В Одессе в день памяти Героев Крут пророссийские организации сожгли флаг УПА

Как передает корреспондент УНИАН, акция началась со встречи с народным депутатом Украины Павлом Кириленко.

После выступления П.Кириленко, посвященного памяти борцов за свободу Украины, организаторы начали митинг-реквием по погибшим в бою под Крутами.

Присутствующие держали в руках партийные и государственные флаги Украины и лозунги «Помни о Крутах!», многие зажгли факелы, которые, по словам лидера местной организации ВО «Свобода» Андрея Маляса, символизировали «неугасаемое пламя борьбы за свободу Отечества".

"Мы гордимся молодыми героями, которые стали образцом верности в отстаивании независимости Украинского государства, и стремимся следовать их примеру», - сказал он.

На митинге в исполнении кобзарей прозвучали казацкие песни и песенные мелодии времен УНР. В завершение акции участники сожгли флаг с изображением портрета Сталина.

Усиленные наряды милиции, которые находились неподалеку, не мешали проведению акции.

Одновременно с проведением митинга, посвященного подвигу Героев Крут, на улице Дворянской, рядом с главным корпусом Одесского Национального университета им. Мечникова, несколько десятков представителей местных пророссийских общественных организаций, в частности, «Звон», «Молодежное единство», «Зубр», центральный провод «Еврейской повстанческой армии» и еврейский благотворительный фонд «За сохранение Одессы и одесского языка «Меркурий» сожгли красно-черный флаг ОУН-УПА.

Как сообщал УНИАН, 28 января Одесский окружной административный суд удовлетворил иск исполкома Одесского горсовета и запретил проведение областной организацией ВО «Свобода» шествия по центральным улицам города по случаю отмечания 95-й годовщины подвига Героев Крут. Представитель истца мотивировал обращение в суд тем, что в одно время со «свободовцами» подали сообщение о проведении контракции рядом с центральным корпусом Одесского Национального университета им. Мечникова ряд других местных организаций. Суд также запретил акции всем организациям, которые подали заявки на акции в этот день.

Юридическая служба ВО «Свобода» заявила, что считает это судебное решение неправомерным.

Справка УНИАН. 16 (29) января 1918 года под селом Круты (ныне - Черниговская область) состоялся бой между отрядами большевиков, которые значительно превосходили по численности и вооружению, и 300 киевскими студентами, гимназистами и курсантами, которые встали на защиту Украинской Народной Республики. Бой продолжался 5 часов. Позже останки погибших перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве. День памяти Героев Крут отмечают в Украине 29 января.