Регионал: Брок в заявлениях о Тимошенко использует двойные стандарты

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олейник убежден, что политические партнеры оппозиции из Европарламента используют двойные стандарты по отношению к Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он заявил во вторник, 29 января, комментируя интервью председателя Комитета Европарламента по иностранным делам Элмара Брока изданию Deutsche Welle.

«Оппозиция настолько заинтересована в затягивании судебного процесса по расследованию убийства Евгения Щербаня, что мобилизовала не только внутренние силы, но даже и внешние. В частности, очень интересно было читать, и, наверное, не только политикам или юристам, но и простым гражданам интервью господина Э.Брока. Суть этого интервью сводится к одному: «Я эту книгу не читал, но обсуждать готов», - отметил политик.

В.Олейник приводит примеры утверждений председателя Комитета Европарламента по иностранным делам: «Новые доказательства убийства Е. Щербаня также некорректны по отношению к Тимошенко. Все обвинения в убийстве уже давно опровергнуты как необоснованные». «Но у меня, как и у многих граждан, возникает вопрос, а откуда он знает об этом? Какой суд принимал подобные решения? Доказательства еще не представлены, ведь есть тайна следствия. И только в суде мы можем увидеть и свидетелей, и документы, а уже потом можем давать им какую-то оценку», - подчеркнул парламентарий. Также он обратил внимание на заявление Э.Брока о том, что свидетели со стороны Ю.Тимошенко в своем большинстве не признают причастности экс-премьера к убийству Е.Щербаня.

В то же время В.Олейник напомнил, что сама Ю.Тимошенко еще не заявляла о подаче ходатайства по допросу свидетелей защиты. «И поэтому в этой ситуации мы наблюдаем тенденциозный подход политика к оценкам. Еще нет процесса, нет доказательств, а он уже знает, какие это доказательства и еще и дает им оценку», - сказал депутат. «Было бы очень интересно, если бы господин Брок прокомментировал решение Гамбургского суда, который признал тот факт, что Тимошенко является соучастником коррупционных преступлений Лазаренко? Будет ли он также называть Гамбургский суд несправедливым и предвзятым?», - спрашивает «регионал».

По его словам, «также господин Брок требует, чтобы премьер-министр Украины нашел силы и повлиял на Рената Кузьмина. Было бы интересно услышать, если бы он обратился к Меркель, чтобы она повлияла, например, на прокурора Германии».

Все это доказывает, убежден В.Олейник, что председатель Комитета Европарламента по иностранным делам в своих утверждениях использует двойные стандарты. «А вот открытый и публичный суд может стать реальной угрозой для репутации тех политиков, которые защищают Ю.Тимошенко», - подчеркнул парламентарий.

Как сообщал УНИАН, в опубликованном 28 января интервью «Немецкой волне» председатель комитета Европарламента по иностранным делам Э.Брок заявил, что бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко хотят уничтожить «как политика и человека».

Комментируя выдвинутые Ю.Тимошенко обвинения в причастности к убийству народного депутата Украины Евгения Щербаня, Э.Брок сказал: «Мы должны констатировать, что первый заместитель генпрокурора Кузьмин продолжает свою борьбу с Ю.Тимошенко и накапливает множество обвинений, которые так же мало оправданы, как и все предыдущие. Международное сообщество в этом уже убедилось. Это является свидетельством избирательного правосудия. Обвинения в убийстве уже давно были опровергнуты как безосновательные. И в данном случае речь идет о том, чтобы уничтожить Ю.Тимошенко как политика и человека».

На замечание о том, что для привлечения к ответственности за убийство нет срока давности, поэтому, возможно, следует изучить новые доказательства следствия в отношении Ю.Тимошенко, европарламентарий ответил: «Но новые доказательства также не корректны. Свидетели со стороны Тимошенко в подавляющем большинстве не признаются и не получают права высказаться. Мы имеем дело с избирательным правосудием. Кузьмин, если бы была его воля, мог бы доказать, что Тимошенко ответственна за пятна на Луне».

По словам Э.Брока, «до вильнюсского саммита Киев должен провести ряд реформ, которые я частично перечислил. И я не вижу прогресса в этой сфере, а вижу, напротив, ухудшение. И следует выяснить, хотят ли этого действительно Президент Янукович и премьер Азаров. Месяц тому назад я разговаривал с Азаровым, и услышал заверение, что он считает европейскую хартию правильной. Однако, тогда он должен найти силы и повлиять на Кузьмина».

Комментируя намерение европейских политиков упростить визовый режим между Украиной и ЕС, Э.Брок выразил мнение, что «это, безусловно, важный шаг. Мы не хотим наказывать украинцев. Но было бы особенно интересно, если бы люди наподобие Кузьмина не получали бы визу».