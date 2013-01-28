Янукович подумывает еще раз посетить Китай

Президент Украины Виктор Янукович в 2013 году может снова осуществить визит в Китайскую Народную Республику.

Об этом шла речь во время сегодняшней встречи министра иностранных дел Украины Леонида Кожары с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Чжан Сиюнем, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

В частности, как говорится в сообщении, «стороны пришли к общему мнению относительно важности проведения в 2013 году визита Президента Украины Виктора Януковича в Китайскую Народную Республику».

Также в ходе встречи глава МИД и посол Китая рассмотрели результаты украинско-китайского сотрудничества в 2012 году и перспективы их развития в 2013 году.

Стороны обсудили пути практической реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, аграрной, энергетической и инвестиционной сферах.