Янукович полетит в Литву

Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Литвы Дайва Ульбинайте, сообщает DELFI.

Одной из основных тем двусторонних переговоров будут отношения Украины с Европейским Союзом, поскольку Литва будет председательствовать в ЕС во второй половине этого года.

«Визит главы Украины в Вильнюс запланирован на 6 февраля. На встрече предусмотрено обсудить двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и отношения Украины с Евросоюзом», - сказала она.

По словам Д.Ульбинайте, во время февральской встречи глав двух держав много внимания будет уделяться запланированной на ноябрь в Литве встрече членов программы ЕС «Восточное партнерство». Во время ноябрьского саммита в Вильнюсе Украина планирует подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.