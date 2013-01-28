Лутковская готова еще раз съездить к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

“Что касается Тимошенко, то вы знаете, я там была в понедельник. Во вторник была обнародована информация о моем визите в больницу “Укрзализныци”. В случае, если будет еще какая-то информация, которая будет основанием, чтобы еще раз выехать в Харьков, то, конечно, еще один визит обязательно будет осуществлен”, - сказала В.Лутковская.

Как сообщал УНИАН, 21 января В.Лутковская осуществила визит без предупреждения в Центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове. Поездка стала реакцией Уполномоченного по правам человека на сообщения в СМИ, связанные с пребыванием Ю.Тимошенко в ЦКБ "Укрзализныци".

В.Лутковская провела встречи с главным врачом ЦКБ "Укрзализныци", с защитником Ю.Тимошенко – Евгенией Тимошенко, а также с народным депутатом Арсеном Аваковым. В.Лутковская ознакомилась с условиями пребывания и лечения Ю.Тимошенко, осмотрела все помещения блока, в котором она находится на лечении. Также омбудсмен ознакомилась со служебной документацией, которая касается условий пребывания.

Кроме того, В.Лутковская пообщалась с руководством Качановской исправительной колонии № 54, медперсоналом и персоналом ГпТС, который осуществляет охрану.

В то же время Ю.Тимошенко не согласилась встретиться с В.Лутковской.