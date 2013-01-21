Лутковская заявляет, что Тимошенко ее проигнорировала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге перед харьковской больницей сама В.Лутковская.

По словам В.Лутковской, Ю.Тимошенко не выразила желания встречаться с ней.

«Руководитель службы зашел к Юлии Владимировне с вопросом, хочет ли она встретиться (я не предупреждала о своем визите, не предупреждала ни пенитенциарную службу, ни, соответственно, пациентку). Пациентка находится в условиях больницы, соответственно, я не имею права врываться в палату. Спросил начальник караула, хочет ли она встретиться. Она пока не выразила такого желания», - сказала она.

В.Лутковская выразила готовность встретиться с экс-премьером. Омбудсмен сообщила, что сейчас у Ю.Тимошенко находится ее дочь, защитница Евгения Тимошенко.

«В случае, если она выразит такое желание, то, соответственно, сейчас у нее дочь, она, при необходимости, со мной свяжется, я вернусь», - сказала В.Лутковская.

Омбудсмен, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли ей ознакомиться с условиями содержания Ю.Тимошенко, сказала: «Я изучила всю ситуацию, которую я смогла изучить по состоянию на данный момент, на территории этого отделения больницы. Сейчас я отправляюсь в колонию, чтобы посмотреть на все остальные документы, которые меня интересуют. Кроме того, я бы хотела поговорить с прокуратурой».

В.Лутковская отметила, что она прибыла в Харьков, чтобы собственными глазами убедиться, в каких условиях содержится Ю.Тимошенко и в каком физическом состоянии она находится.

По словам омбудсмена, завтра в Киеве «после полного обобщения всей информации» она проведет пресс-конференцию по итогам своего визита в ЦКБ «Укрзализницы».

Как сообщал УНИАН, 18 января защитник экс-премьер-министра Украины Сергей Власенко заявил о критическом состоянии здоровья Ю.Тимошенко, которая впервые отказалась от встречи с защитниками. "Я когда туда зашел, думал, что она умерла", - сказал С.Власенко.

По его словам, Ю.Тимошенко была очень бледной, не реагировала ни на что, не могла открыть глаза и поднять руки. Несколько минут она даже не узнавала своего защитника. В это время в комнату ворвались пять сотрудников Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры, двое из которых фиксировали все на видеокамеры, сказал С.Власенко.