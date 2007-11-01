Ехануров: в правительстве Тимошенко я не буду работать ни при каких условиях

Юрий Ехануров отбрасывает для себя возможность занимать какую-либо должность в правительстве Юлии Тимошенко. Об этом он сказал в интервью Газете по-украински.

"Единственным условием моего участия в работе коалиционного Кабмина будет профессиональный характер рабочей команды. А принимать участие в группе по интересами или клубе популистов не собираюсь. Таким образом, в правительстве Юлии Тимошенко я не буду работать ни при каких обстоятельствах. Все", - сказал он.

Издание приводит письмо, которое Юрий Ехануров 30 октября передал председателю ”Нашей Украины” и главе политсовета НУ-НС Вячеславу Кириленко и участникам переговоров с БЮТом со стороны ”Нашей Украины — Народной самообороны”.

В документе - список из 9 вопросов, по которым, по словам Єханурова, необходимо прийти к согласию прежде чем подписывать коалиционное соглашение.

Раньше в СМИ появились сообщения о том, что между Ехануровым и НУ-НС на заседании президиума Народного союза "Наша Украина", якобы, был достигнут компромисс и Ехануров подписал обязательство войти в коалицию демократических сил, которую имеют намерение создать НУ-НС и БЮТ.