Янукович встретился с Киссинджером

Президент в Давосе встретился с Киссинджером.

Президент Украины Виктор Янукович в Давосе провел встречу с бывшим Госсекретарем США Генри Киссинджером. Об этом сообщает пресс-служба Президента. В начале встречи В.Янукович с удовлетворением отметил, что его встречи с Г.Киссинджером происходят постоянно. «Мы постоянно сверяем часы», - цитирует В.Януковича пресс-служба.

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