Янукович встретился с Киссинджером
12:59, 24 января 2013Политика
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Президент в Давосе встретился с Киссинджером.
Янукович встретился с Киссинджером / Фото пресс-служби Президента
Президент Украины Виктор Янукович в Давосе провел встречу с бывшим Госсекретарем США Генри Киссинджером.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
В начале встречи В.Янукович с удовлетворением отметил, что его встречи с Г.Киссинджером происходят постоянно.
«Мы постоянно сверяем часы», - цитирует В.Януковича пресс-служба.
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