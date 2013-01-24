Янукович встретился с Киссинджером

12:59, 24 января 2013
Политика
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Президент в Давосе встретился с Киссинджером.

Виктор Янукович, Генри Киссинджер / Фото пресс-служби Президента

Президент Украины Виктор Янукович в Давосе провел встречу с бывшим Госсекретарем США Генри Киссинджером.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В начале встречи В.Янукович с удовлетворением отметил, что его встречи с Г.Киссинджером происходят постоянно.

«Мы постоянно сверяем часы», - цитирует В.Януковича пресс-служба.

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