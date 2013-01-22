СМИ: Янукович в Давосе проигнорирует традиционный ланч Пинчука

Об этом сообщают источники Украинской правды.

Янукович посещал ланчи, будучи кандидатом в президенты, а потом еще дважды, будучи уже президентом.

Между тем Янукович на Всемирном экономическом форуме в Давосе встретится с исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом и проведет ряд двусторонних встреч.

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Ланч в этом году будет посвящен теме "Украина: Восток или Запад - ложная дилемма?"

В то же время, в этом году среди ключевых спикеров Украинского ланча-конференции Фонда Пинчука: вице-премьер Юрий Бойко, министр иностранных дел Леонид Кожара, от оппозиции - лидер партии "Батькивщина" Арсений Яценюк и лидер партии "УДАР" Виталий Кличко, говорится в пресс-релизе фонда.

В списке почетных гостей мероприятия, которые присоединятся к дискуссии, будут председатель правления Сбербанка России Герман Греф и депутат Петр Порошенко.