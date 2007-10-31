Украина уклонилась от осуждения убийства журналиста в Киргизстане (фото)

Европейский Союз осуждает убийство журналиста узбекского происхождения Алишера Саипова, защитника прав человека в Киргизстане.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в декларации Президентства ЕС от имени Евросоюза.

“ЕС сурово осуждает убийство киргизского журналиста узбекского происхождения Алишера Саипова, осуществленное 24 октября”, - говорится в декларации.

В декларации подчеркивается позиция ЕС в важности свободы высказывания, свободы средств массовой информации и уважения к правам человека для развития демократического и плюралистического общества.

ЕС также призывает власть Киргизстана провести расследование убийства, арестовать виновных и отдать в руки правосудия, как об этом публично заявил Президент Киргизстана Курманбек БАКИЕВ 25 октября.

ЕС также выражает свои соболезнования семье погибшего журналиста.

К декларации ЕС присоединились Турция, Хорватия, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, а также Молдова и Грузия. Украины нет в перечне европейских стран, которые поддержали эту декларацию.

А.Саипов, 26 лет, поддерживавший тесные связи с оппозицией, был убит 24 октября в городе Ош тремя выстрелами в упор. Алишер Саипов сотрудничал с агентством "Фергана.Ру", также работал корреспондентом радио "Свобода" и "Голос Америки". В последнее время он был издателем оппозиционной узбекскоязычной газеты "Сиесат" ("Политика").