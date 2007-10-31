Украина уклонилась от осуждения убийства журналиста в Киргизстане (фото)
Алишер Саипов убит 24 октября
Европейский Союз осуждает убийство журналиста узбекского происхождения Алишера Саипова, защитника прав человека в Киргизстане.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в декларации Президентства ЕС от имени Евросоюза.
“ЕС сурово осуждает убийство киргизского журналиста узбекского происхождения Алишера Саипова, осуществленное 24 октября”, - говорится в декларации.
В декларации подчеркивается позиция ЕС в важности свободы высказывания, свободы средств массовой информации и уважения к правам человека для развития демократического и плюралистического общества.
ЕС также призывает власть Киргизстана провести расследование убийства, арестовать виновных и отдать в руки правосудия, как об этом публично заявил Президент Киргизстана Курманбек БАКИЕВ 25 октября.
ЕС также выражает свои соболезнования семье погибшего журналиста.
|Алишер Саипов
А.Саипов, 26 лет, поддерживавший тесные связи с оппозицией, был убит 24 октября в городе Ош тремя выстрелами в упор. Алишер Саипов сотрудничал с агентством "Фергана.Ру", также работал корреспондентом радио "Свобода" и "Голос Америки". В последнее время он был издателем оппозиционной узбекскоязычной газеты "Сиесат" ("Политика").