Азаров - в шоке от сюжетов на канале Хорошковского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

"Есть примеры, когда государственная социальная политика искажается. Когда сознательно распространяется неправда. На прошлой неделе на одном из крупных телеканалов я увидел сюжет. Рассказывают: вот одинокая мама из Кировограда Елена Сухоленцева, получает зарплату полторы тысячи гривен, а за жилищно-коммунальные услуги платит 450 гривен. А вот пенсионерка Солимчук из г.Ривне – платит за жилищно-коммунальные услуги четверть пенсии. Причем людей в сюжете фактически пугали тем, что готовится повышение тарифов, и понятно, люди в отчаянии, не знают, как свести концы с концами. Я был шокирован", - сказал Н.Азаров.

«Во-первых, кто это готовит повышение тарифов, я хочу спросить? Кто это? Нет таких. Хочу серьезно предостеречь всех от спекуляций относительно повышения тарифов для населения. Мы уже два года справляемся с ситуацией, не повышая тарифов. И сегодня совсем не те экстремальные условия, которые были в 2010 году, чтобы спекулировать на этой теме», - заявил премьер.

Также он сообщил, что поручил разобраться: как может быть, что люди платят за коммунальные услуги больше определенных законом 10% от дохода для пенсионеров и 15% от дохода для работающих. «И оказалось, что телеканал сообщил многомиллионной аудитории неправду», - заявил Н.Азаров.

"И госпожа Сухоленцева, и госпожа Солимчук получают жилищную субсидию в соответствии с их конкретным материальным состоянием. И никакого увеличения тарифов они не ощущали и не ощутят. Корреспонденту ничего не стоило это выяснить. Вместо этого была распространена просто ложь, тем более отвратительная, что она воспринимается на веру в первую очередь людьми, которые социально уязвимы, которые очень переживают по поводу возможного ухудшения своего материального состояния. Может, это просто досадная ошибка корреспондента? Но нет. Через несколько дней тот же телеканал продолжил нагнетать ожидание повышения тарифов и показал сюжет, в котором утверждалось, что вот, в Монастырищенском районе Черкасской области уже повышен тариф на тепловую энергию", - сказал глава правительства.

Н.Азаров подчеркнул, что эта информация также была неправдивой.

"Наоборот, 26 декабря 2012 года городской совет отказал теплокоммунэнерго в повышении тарифа. Таким образом, тариф в Монастырище не менялся с августа 2011 года. Как мне стало известно, районная власть уже обратилась с письмом в адрес руководства телеканала с требованием опровергнуть неправдивую информацию. Я спрашиваю: что это, как не сознательное информационное противодействие политике правительства? По сути, это искусственное создание негативных ожиданий, пессимистических настроений", - заявил Н.Азаров.

В связи с этим он отметил, что правительство приветствует критические публикации СМИ, которые высвечивают недостатки или нарушения, «это помогает в работе, помогает нам такие недостатки устранить, защитить людей. Мы приветствуем и поддерживаем важную общественную миссию свободы слова».

"Но мы категорически против дезинформации и манипулирования общественным мнением. Ложь мешает развитию страны. Она лишает общество правдивых ориентиров и воли к преобразованиям. Сеет разочарование. А разуверившееся общество ничего не построит. Потому мы не вправе допустить распространения неправды. Я обращаю на это особое внимание членов правительства. Каждый на своем месте обязан детально информировать общество о реальном положении вещей, о реализации правительственной политики, а также мгновенно, бескомпромиссно опровергать неправду", - подчеркнул премьер-министр.

Н.Азаров подчеркнул, правительство должно максимально детально и обстоятельно информировать общество о своей деятельности, привлекать общество, граждан Украины к масштабному обсуждению тех задач, решения по которым еще придется принимать, использовать общественное мнение в своих действиях.

Как сообщает Лига, Азаров прямо не назвал телеканал Интер, но корреспонденты, которые присутствовали на мероприятии, подтвердили, что речь идет об их сюжетах.

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Как известно, телеканал Интер принадлежит бывшему первому вице-премьеру Валерию Хорошковскому.