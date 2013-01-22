Оппозиционеры рассказали уполномоченному СЕ о пытках Тимошенко

Об этом сообщил заместитель руководителя украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев по итогам встречи с Комиссаром Совета Европы по правам человека Нильсом Мужниксом.

Как сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина», по словам С. Соболева, на встрече представители украинской оппозиции от парламентских фракций "Батькивщина " и "Удар" рассказали о существенном ухудшении ситуации с соблюдением прав человека в Украине как относительно рядовых граждан, так и оппозиции.

С.Соболев отметил, что украинские парламентарии сообщили, в частности, о событиях последних дней - издевательства и пытки над Юлией Тимошенко и женщинами-депутатами, которые присоединились к акции гражданского неповиновения.

В частности, депутаты обратили внимание уполномоченного Совета Европы по правам человека на то, что Юлия Тимошенко не может пользоваться правом на телефонные разговоры с близкими и с адвокатами, о ежедневном видеонаблюдении и о размещении видео с ее камеры в Интернете.

Также оппозиционеры рассказали о критическом состоянии здоровья Юрия Луценко и о попытках физического уничтожения лидеров украинской оппозиции.

Кроме того, по словам С.Соболева, уполномоченного ПАСЕ проинформировали о последнем уголовном деле в отношении Юлии Тимошенко и на основе фактов указали на заангажированность, политическую мотивированность и прямую заинтересованность в этом деле Генпрокурора Пшонки и его заместителя Кузьмина, а также тех финансовых кланов, которые после смерти Евгения Щербаня получили всю его собственность.

Во время встречи также поднимались вопросы нарушения прав на мирные собрания и свободу волеизъявления, вынесения несправедливых судебных приговоров.

Также уполномоченному ПАСЕ по правам человека был передан анализ ситуации с ухудшением свободы слова в Украине.