Экс-жена Власенко: Он много себе позволяет, сваливая все на политические репрессии

Об этом она сказала "Украинской правде", комментируя заявление Власенко.

"Он слишком широко трактует депутатскую неприкосновенность, позволяя себе делать все, что ему захочется и при этом нагло сваливать ответственность на политические репрессии", - заявила Окунская.

"Я аполитична. Моя политика - это мои дети, права которых нарушены в полном объеме", - заявила Окунская.

"Я, как мать буду защищать своих детей до последнего. Каждый из них прямо или косвенно пострадал от нардепа. Поверьте, я не остановлюсь", - заявила она.

"Все эти годы я пыталась добиться справедливости, но пока Юлия Владимировна была у власти и прикрывала противозаконные действия своего юриста, передо мной закрывались все двери, я получала отказы, а все документы из милиции исчезали", - заявила Окунская.

"Я всегда говорила, что мужчина, который поднял руку на женщину, должен отвечать по закону. Причиной нашего развода стало первое из четырех избиений, и я публично озвучила причину ухода от Власенко. Я всего лишь требую наказания по закону", - сказала она.

Она также отметила, что Власенко, проиграв ей "абсолютно все иски, инициированные им самим, не побежал в Европейский суд, защищать свои "нарушенные права".

"Почему? Ведь, по его мнению, он прав по закону, а власть "не дает ему жизни". Пусть едет и доказывает, что "власть помогла" его бывшей жене отсудить у него половину дома, половину Лексуса, алименты на дочь 2 200 гривен ежемесячно и разрешение на выезд заграницу (для дочери). Пусть едет!" - Заявила она.

Окунская отметила, что пока не получила деньги, о выплате которых заявил Власенко.

"Деньги за половину Лексуса, приобретенного в браке, по решению суда я еще не получила ... Это компенсация за отсуженные мной пол Лексуса, приобретенного в браке", - сказала Окунская.

"Ему нужно отдать должную по закону мою половину нашего общего дома, вернуть не его вещи и документы из отобранной у меня машины и ответить по закону за то, что неоднократно бил меня в присутствии свидетелей и детей", - добавила она.

"Пусть вернет мои вещи и права, и будет для него одной проблемой меньше", - сказала она.