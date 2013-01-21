Экс-жена Власенко: Он много себе позволяет, сваливая все на политические репрессии
Бывшая жена оппозиционера Сергея Власенко Наталья Окунская заявляет, что ее бывший муж прикрывается политикой.
Об этом она сказала "Украинской правде", комментируя заявление Власенко.
"Он слишком широко трактует депутатскую неприкосновенность, позволяя себе делать все, что ему захочется и при этом нагло сваливать ответственность на политические репрессии", - заявила Окунская.
"Я аполитична. Моя политика - это мои дети, права которых нарушены в полном объеме", - заявила Окунская.
"Я, как мать буду защищать своих детей до последнего. Каждый из них прямо или косвенно пострадал от нардепа. Поверьте, я не остановлюсь", - заявила она.
"Все эти годы я пыталась добиться справедливости, но пока Юлия Владимировна была у власти и прикрывала противозаконные действия своего юриста, передо мной закрывались все двери, я получала отказы, а все документы из милиции исчезали", - заявила Окунская.
"Я всегда говорила, что мужчина, который поднял руку на женщину, должен отвечать по закону. Причиной нашего развода стало первое из четырех избиений, и я публично озвучила причину ухода от Власенко. Я всего лишь требую наказания по закону", - сказала она.
Она также отметила, что Власенко, проиграв ей "абсолютно все иски, инициированные им самим, не побежал в Европейский суд, защищать свои "нарушенные права".
"Почему? Ведь, по его мнению, он прав по закону, а власть "не дает ему жизни". Пусть едет и доказывает, что "власть помогла" его бывшей жене отсудить у него половину дома, половину Лексуса, алименты на дочь 2 200 гривен ежемесячно и разрешение на выезд заграницу (для дочери). Пусть едет!" - Заявила она.
Окунская отметила, что пока не получила деньги, о выплате которых заявил Власенко.
"Деньги за половину Лексуса, приобретенного в браке, по решению суда я еще не получила ... Это компенсация за отсуженные мной пол Лексуса, приобретенного в браке", - сказала Окунская.
"Ему нужно отдать должную по закону мою половину нашего общего дома, вернуть не его вещи и документы из отобранной у меня машины и ответить по закону за то, что неоднократно бил меня в присутствии свидетелей и детей", - добавила она.
"Пусть вернет мои вещи и права, и будет для него одной проблемой меньше", - сказала она.