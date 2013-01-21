Задержанного за взятку заммэра Красного Луча отпустили под залог

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Игорь Нигиевич.

По его словам, залог в размере 32 тыс. грн был внесен 18 января и С. Лукьяненко был освобожден из-под стражи. На сегодня прокуратура области изучает вопрос о подаче апелляции на данное решение суда.

Как сообщал УНИАН, 15 января сотрудники УБОП совместно с работниками прокуратуры задержали заместителя мэра Красного Луча на рабочем месте во время получения взятки в 10 тыс. грн от частного предпринимателя за выдачу разрешения на перевозку крупногабаритного автотранспортного средства. Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется следственным управлением главного управления МВД Украины в Луганской области.

Ленинский районный суд Луганска 18 января, определил задержанному меру пресечения - содержание под стражей.